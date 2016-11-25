Р.Ердоган пригрозив ЄС відкриттям кордонів для біженців

Заява Р.Ердогана прозвучала псля ухвалення напередодні резолюції Європарламенту із вимогою заморозити переговори про вступ Туреччини до ЄС.

"Якщо ви підете далі, ворота на кордоні будуть відкриті. Ні на мене, ні на мій народ ці пусті погрози не вплинуть. Це не мало б значення, навіть якби ви всі схвалили голосування (Європарламенту - ред.)", - сказав Р.Ердоган.

Він також наголосив, що Туреччина годує до 3,5 мільйона біженців, а також звинуватив ЄС у невиконанні зобов'язань.

Нагадаємо, 24 листопада Європейський парламент проголосував за резолюцію із вимогою тимчасового заморожування переговорів щодо членства Туреччини в ЄС через дії влади в країні після невдалої спроби перевороту в липні цього року.

В ухваленій резолюції, яка не має зобов'язального характеру для Єврокомісії та країн-членів ЄС, підставою для "тимчасового заморожування переговорів щодо вступу Туреччини до ЄС" називаються "неспівмірні репресії" уряду в Анкарі щодо громадян країни після спроби путчу. Раніше Ердогана заявляв, що можливе рішення Європарламенту про призупинення переговорів з Анкарою щодо членства не матиме "жодного значення".

Згідно з угодою щодо врегулювання кризи біженців, укладеною між Туреччиною та ЄС у березні цього року, Анкара зобов'язалася співпрацювати з Брюсселем з метою стримування потоку мігрантів в обмін на фінансову допомогу, безвізовий режим та прискорення переговорів щодо членства.