Р.Чубаров назвал решение суда ООН первым шагом к наказанию В.Путина

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 30707 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 97430 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 150080 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113983 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114905 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111575 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103585 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106852 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103395 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 152026 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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КИЕВ. 19 апреля. УНН. Решение Международного Суда ООН по гонениям на крымскотатарский народ, на украинцев во временно оккупированном Крыму, об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа - это первые меры, которые приведут российских чиновников и президента России Владимира Путина на скамью подсудимых. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.

"Одним-двумя предложениями о промежуточном решении Международного Суда ООН по гонениям на крымскотатарский народ, на украицев во временно оккупированном Крыму, об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа: уверен, что сегодня заложены первые практические меры, которые обязательно приведут высших российских чиновников во главе с Путиным на скамью подсудимых Международного трибунала по рассмотрению преступлений, совершенных Россией против Украины. А в том, что такой Международный трибунал будет создан, у меня нет никаких сомнений", - написал Р.Чубаров.

Напомним, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.

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