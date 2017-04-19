Р.Чубаров назвал решение суда ООН первым шагом к наказанию В.Путина
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. Решение Международного Суда ООН по гонениям на крымскотатарский народ, на украинцев во временно оккупированном Крыму, об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа - это первые меры, которые приведут российских чиновников и президента России Владимира Путина на скамью подсудимых. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал народный депутат Украины, председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, передает УНН.
"Одним-двумя предложениями о промежуточном решении Международного Суда ООН по гонениям на крымскотатарский народ, на украицев во временно оккупированном Крыму, об отмене запрета Меджлиса крымскотатарского народа: уверен, что сегодня заложены первые практические меры, которые обязательно приведут высших российских чиновников во главе с Путиным на скамью подсудимых Международного трибунала по рассмотрению преступлений, совершенных Россией против Украины. А в том, что такой Международный трибунал будет создан, у меня нет никаких сомнений", - написал Р.Чубаров.
Напомним, Международный суд ООН обязал РФ воздержаться от ограничений Меджлиса.