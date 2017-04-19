Р.Чубаров назвав рішення суду ООН першим кроком до покарання В.Путіна

“Одним-двома реченнями про проміжне рішення Міжнародного Суду ООН щодо гонінь на кримськотатарський народ, на українців в тимчасово окупованому Криму, щодо відміни заборони Меджлісу кримськотатарського народу: впевнений, що сьогодні закладені перші практичні міри, які обов’язково приведуть найвищих російських посадовців на чолі з Путіним на лаву підсудних Міжнародного трибуналу з розгляду злочинів, скоєних Росією проти України. А в тому, що такий Міжнародний трибунал буде створений, в мене немає жодних сумнівів”, — написав Р.Чубаров.

Нагадаємо, Міжнародний суд ООН зобов’язав РФ утриматися від обмежень Меджлісу.