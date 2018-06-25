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Песков: посещение заключенных омбудсменами РФ и Украины мешает несогласованность

Песков: посещение заключенных омбудсменами РФ и Украины мешает несогласованность

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КИЕВ. 25 июня. УНН. Процесс посещения омбудсменами РФ и Украины задержанных в двух странах затягивается из-за несогласованности действий и выдвижение новых условий. Такое мнение высказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, со ссылкой на ТАСС передает УНН.

"Пока (посещение заключенных в РФ и в Украине - ред.) мешает несогласованность действий", - сказал Песков.

Он напомнил, что одно из посещений украинского заключенного в РФ должно было состояться в Омске, однако уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова не смогла туда прибыть, и интересы ее страны представлял украинский консул.

"Теперь предстоит соответствующее действие - (посещение российского заключенного - ред.) уже в Украине, мы знаем заверения Президента Порошенко о том, что (уполномоченный по правам человека в РФ - ред.) Москалькова может беспрепятственно такой визит осуществить, но все равно происходит какой-то обмен условиями, что затрудняет этот процесс, а главное - затягивает его по времени", - отметил представитель Кремля.

"Но работа продолжается", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, уполномоченный по правам человека России Татьяна Москалькова предложила украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой вместе посетить украинского режиссера Олега Сенцова и редактора издания "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского.

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