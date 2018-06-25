Пєсков: відвідування ув'язнених омбудсменами РФ і України заважає неузгодженість
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Процес відвідування омбудсменами РФ і України затриманих в двох країнах затягується через неузгодженість дій і висування нових умов. Таку думку висловив журналістам прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, з посиланням на ТАСС передає УНН.
"Поки (відвідування ув'язнених в РФ і в Україні - ред.) заважає неузгодженість дій", - сказав Пєсков.
Він нагадав, що одне з відвідувань українського ув'язненого в РФ мало відбутися в Омську, однак уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова не змогла туди прибути, і інтереси її країни представляв український консул.
"Тепер має відбутися відповідна дія – (відвідування російського ув'язненого – ред.) вже в Україні, ми знаємо запевнення Президента Порошенко про те, що (уповноважений з прав людини в РФ – ред.) Москалькова може безперешкодно такий візит здійснити, але все одно відбувається якийсь обмін умовами, що ускладнює цей процес, а головне - затягує його за часом", - зазначив представник Кремля.
"Але робота триває", - додав прес-секретар президента РФ.
Нагадаємо, уповноважена з питань прав людини Росії Тетяна Москалькова запропонувала українському омбудсмену Людмилі Денісовій разом відвідати українського режисера Олега Сенцова та редактора видання "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.