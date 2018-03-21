В Кремле назвали информацию об отставке Лаврова спекуляцией
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков назвал информацию об отставке министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова спекуляцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "РИА Новости".
"Давайте поздравим Сергея Викторовича с днем рождения, и не будем обращать внимания на спекуляции!" - заявил Песков.
В среду Сергею Лаврову исполнилось 68 лет. Свой день рождения он встретил в Токио, где находится с визитом. Утром он провел переговоры с японским коллегой, который преподнес ему праздничный торт в форме футбольного мяча.
Ранее RTVI со ссылкой на источники, близкие к внешнеполитическому ведомству, сообщал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не войдет в состав нового правительства РФ, которое президент Владимир Путин должен сформировать в ближайшие месяцы. По данным источников, Лавров вот уже несколько лет хотел оставить должность, прежде всего, из-за усталости.