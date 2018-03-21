У Кремлі назвали інформацію про відставку Лаврова спекуляцією
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Прес-секретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков назвав інформацію про відставку міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова спекуляцією. Про це повідомляє УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Давайте привітаємо Сергія Вікторовича з днем народження, і не будемо звертати уваги на спекуляції!" - заявив Пєсков.
У середу Сергію Лаврову виповнилося 68 років. Свій день народження він зустрів у Токіо, де перебуває з візитом. Вранці він провів переговори з японським колегою, який підніс йому святковий торт у формі футбольного м'яча.
Раніше RTVI з посиланням на джерела, близькі до зовнішньополітичного відомства, повідомляв, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров не увійде до складу нового уряду РФ, який президент Володимир Путін повинен сформувати в найближчі місяці. За даними джерел, Лавров ось уже кілька років хотів залишити посаду, перш за все, через втому.