Пятов установил рекорд вратарей в истории сборной Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. После поединков, которые сборная Украины провела в ноябре против Эстонии (1:0) и Сербии (2:2), в историческом реестре ее гвардейцев произошли два существенных изменения. Об этом сообщает УАФ, передает УНН.
Для Андрея Пятова знаковым стал поединок с Сербией. Теперь в активе капитана 93 матча за национальную команду, что вывело его на общее пятое место в историческом реестре. Наш вратарь уже обошел на одну игру своего бывшего коллегу, а ныне - одного из тренеров сборной Александра Шовковского. Больше среди вратарей сборной Украины никто не проводил.
Кроме того, сыграв и против прибалтов, и против балканцев, Андрей Ярмоленко довел счет своих матчей в составе "сине-желтых" до 86-ти, что позволило ему опередить Евгения Коноплянку, который обе встречи провел в запасе.
Напомним, что уже 30 ноября станет известна группа сборной Украины на Евро-2020.
Как сообщал УНН, состоялась жеребьевка стыковых матчей чемпионата Европы 2020 года, в котором примут участие 16 сборных.