Жереб визначив пари стикових поєдинків Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Відбулося жеребкування стикових поєдинків чемпіонату Європи 2020 року, в якому візьмуть участь 16 збірних, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У стикових матчах зіграють 16 найкращих представників груп Ліги націй (по чотири з кожної ліги) з числа тих, хто не пробився у фінальну стадію через Європейську кваліфікацію.
Результати жеребу наступні:
Ліга А. Ісландія — Румунія, Болгарія — Угорщина.
Ліга В. Боснія і Герцеговина — Північна Ірландія, Словаччина — Ірландія.
Ліга С. Шотландія — Ізраїль, Норвегія — Сербія.
Ліга D. Грузія — Білорусь, Північна Македонія — Косово.
Примітно, що переможець Шляху (Ліги) В потрапить на Євро-2020 у групу Е. Переможець Шляху С потрапить на Євро-2020 у групу D.
Варто відзначити, якщо Ісландія, Болгарія чи Угорщина виграють Шлях А, то переможець Шляху D потрапить на Євро-2020 до групи С. У випадку виграшу Румунією Шляху А, переможець Шляху D потрапить на Євро-2020 у групу F.
Також додамо, дані зустрічі стикового раунду (півфінали та фінали) відбудуться в березні 2020 року.
Нагадаємо, Андрій Пятов потрапив до символічної збірної кваліфікації на Євро-2020.