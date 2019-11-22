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Жереб визначив пари стикових поєдинків Євро-2020

Жереб визначив пари стикових поєдинків Євро-2020

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Відбулося жеребкування стикових поєдинків чемпіонату Європи 2020 року, в якому візьмуть участь 16 збірних, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

У стикових матчах зіграють 16 найкращих представників груп Ліги націй (по чотири з кожної ліги) з числа тих, хто не пробився у фінальну стадію через Європейську кваліфікацію.

Результати жеребу наступні:

Ліга А. Ісландія — Румунія, Болгарія — Угорщина.

Ліга В. Боснія і Герцеговина — Північна Ірландія, Словаччина — Ірландія.

Ліга С. Шотландія — Ізраїль, Норвегія — Сербія.

Ліга D. Грузія — Білорусь, Північна Македонія — Косово.

Примітно, що переможець Шляху (Ліги) В потрапить на Євро-2020 у групу Е. Переможець Шляху С потрапить на Євро-2020 у групу D.

Варто відзначити, якщо Ісландія, Болгарія чи Угорщина виграють Шлях А, то переможець Шляху D потрапить на Євро-2020 до групи С. У випадку виграшу Румунією Шляху А, переможець Шляху D потрапить на Євро-2020 у групу F.

Також додамо, дані зустрічі стикового раунду (півфінали та фінали) відбудуться в березні 2020 року.

Нагадаємо, Андрій Пятов потрапив до символічної збірної кваліфікації на Євро-2020.

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