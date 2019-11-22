Українець потрапив до символічної збірної кваліфікації на Євро-2020
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У символічну збірну чемпіонату Євро 2020 року, складену на підставі рейтингу FedEx Performance Zone, потрапили гравці дев'яти різних збірних, інформує УНН з посиланням на сайт УЄФА.
У даному списку футболістів знайшлося місце голкіперу української команди Андрію Пятову. В активі стража воріт 8 проведених поєдинків кваліфікації в 5 з яких він відстояв на нуль.
До вашої уваги інші футболісти із символічного складу:
Захисники:
Серхіо Рамос (Іспанія) - 9 матчів, 5 на нуль, 4 голи, точність передач 94 відсотки
Меріх Демірал (Туреччина) - 9 матчів, 7 на нуль, точність передач 90 відсотків
Рагнар Сігурдссон (Ісландія) - 10 матчів, 5 на нуль, 2 голи
Півзахисники:
Янніс Кусулос (Кіпр) - 10 матчів, 4 голи, 50 повернень володіння
Бернарду Сілва (Португалія) - 8 матчів, 3 голи, 6 гольових передач
Жоржиньо Війнальдум (Нідерланди) - 7 матчів, 8 голів, 2 гольові передачі, точність передач 92%
Еран Захаві (Ізраїль) - 10 матчів, 11 голів, 1 гольова передача
Нападники:
Рахім Стерлінг (Англія) - 7 матчів, 8 голів, 7 гольових передач
Харрі Кейн (Англія) - 8 матчів, 12 голів, 5 гольових передач
Мемфіс Депай (Нідерланди) - 6 матчів, 6 голів, 8 гольових передач.
Варто відзначити, що збірні Захаві та Кусулоса не змогли подолати кваліфікацію на Євро-2020.