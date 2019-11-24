Пятов встановив рекорд воротарів в історії збірної України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Після поєдинків, які збірна України провела в листопаді проти Естонії (1:0) та Сербії (2:2), в історичному реєстрі її гвардійців сталися дві суттєві зміни. Про це повідомляє УАФ, передає УНН.
Для Андрія Пятова знаковим став поєдинок із Сербією. Тепер в активі капітана 93 матчі за національну команду, що вивело його на загальне п’яте місце в історичному реєстрі. Наш воротар уже обійшов на одну гру свого колишнього колегу, а нині — одного з тренерів збірної Олександра Шовковського. Більше серед воротарів збірної України ніхто не проводив.
Крім того, зігравши і проти балтійців, і проти балканців, Андрій Ярмоленко довів лік своїх матчів у складі "синьо-жовтих" до 86-ти, що дозволило йому випередити Євгена Коноплянку, який обидві зустрічі провів у запасі.
Нагадаємо, що вже 30 листопада стане відома група збірної України на Євро-2020.
Як повідомляв УНН, відбулося жеребкування стикових поєдинків чемпіонату Європи 2020 року, в якому візьмуть участь 16 збірних.