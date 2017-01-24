Пяти участникам перестрелки в Олевске выбрали меры пресечения

"Им объявлено о подозрении в совершении уголовных преступлений. Четырем мужчинам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще один находится под домашним арестом ", - сказано в сообщении.

Так, в результате конфликта, который произошел 16 января в г.Олевск, огнестрельные ранения получили семь человек: четверо - жители Олевского района, двое львовян и житель Киевской области, который умер во время оказания медицинской помощи. В то же время, 23 января в реанимационном отделении Олевской больнице скончался еще один участник конфликта - 32-летний житель Львовской области.

В настоящее время установлено более 30 человек, участвовавших в конфликте с обеих сторон. Часть из них находятся в розыске. Продолжается проведение ряда экспертиз, в том числе - молекулярно-генетических. Начато отбор образцов ДНК у всех участников конфликта.