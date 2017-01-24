П’ятьом учасникам перестрілки в Олевську обрали запобіжні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. П’ятьом учасникам перестрілки, яка сталася 16 січня поточного року в місті Олевську Житомирської області, обрано запобіжні заходи. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП в Житомирській області.
“Їм оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень. Чотирьом чоловікам обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, ще один знаходиться під домашнім арештом”, — сказано в повідомленні.
Так, в результаті конфлікту, який стався 16 січня в м. Олевську, вогнепальні поранення отримали семеро осіб: четверо — жителі Олевського району, двоє львів’ян та житель Київщини, який помер під час надання медичної допомоги. Водночас, 23 січня в реанімаційному відділенні Олевської лікарні помер ще один учасник конфлікту — 32-річний житель Львівщини.
Нині встановлено понад 30 осіб, які брали участь у конфлікті з обох сторін. Частина з них перебувають у розшуку. Триває проведення низки експертиз, у тому числі — молекулярно-генетичних. Розпочато відбір зразків ДНК у всіх учасників конфлікту.