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15 марта, 19:03 • 110485 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 153223 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129360 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122488 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108165 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103196 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Пятнадцать стационарных пунктов обогрева обустроят в Кропивницком

Пятнадцать стационарных пунктов обогрева обустроят в Кропивницком

Киев • УНН

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КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. При температуре 15 градусов ниже нуля, в Кропивницком заработают 15 стационарных пунктов обогрева. Об этом во время пресс-конференции в горсовете сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Сергей Коваленко, передает корреспондент УНН.

Согласно информации, пункты будут обустроены при учреждениях здравоохранения, при ЖЭО и территориальных центрах социальной помощи двух районов.

Временные пункты обогрева, которые работали в областном центре в прошлом году, большого эффекта в плане оказания неотложной помощи не дали. Поэтому, вероятно, в этом году их не будут открывать.

"Мобильные пункты обогрева более пригодны на трассах, вне населенных пунктов, когда идет снегопад, большие перепады температуры, переметы", - отметил чиновник.

Украинские Национальные Новости

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