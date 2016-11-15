Пятнадцать стационарных пунктов обогрева обустроят в Кропивницком
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 15 ноября. УНН. При температуре 15 градусов ниже нуля, в Кропивницком заработают 15 стационарных пунктов обогрева. Об этом во время пресс-конференции в горсовете сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Сергей Коваленко, передает корреспондент УНН.
Согласно информации, пункты будут обустроены при учреждениях здравоохранения, при ЖЭО и территориальных центрах социальной помощи двух районов.
Временные пункты обогрева, которые работали в областном центре в прошлом году, большого эффекта в плане оказания неотложной помощи не дали. Поэтому, вероятно, в этом году их не будут открывать.
"Мобильные пункты обогрева более пригодны на трассах, вне населенных пунктов, когда идет снегопад, большие перепады температуры, переметы", - отметил чиновник.