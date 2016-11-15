П'ятнадцять стаціонарних пунктів обігріву облаштують у Кропивницькому
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 листопада. УНН. За температури 15 градусів нижче нуля, у Кропивницькому запрацюють 15 стаціонарних пунктів обігріву. Про це під час прес-конференції в міськраді поінформував начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергій Коваленко, передає кореспондент УНН.
Згідно з інформацією, пункти буде облаштовано при закладах охорони здоров’я, при ЖЕО та територіальних центрах соціальної допомоги двох районів.
Тимчасові пункти обігріву, які працювали в обласному центрі минулого року, великого ефекту в плані надання невідкладної допомоги не дали. Тож, ймовірно, цьогоріч їх не розгортатимуть.
“Мобільні пункти обігріву більш придатні на трасах, поза населеними пунктами, коли йде снігопад, великі перепади температури, перемети”, — зауважив чиновник.