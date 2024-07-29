Индийский солдат, который воевал вместе с российской армией, погиб в войне рф против Украины, сообщил один из его родственников в понедельник, это уже пятая подтвержденная смерть гражданина Индии во время войны, сообщает AFP, пишет УНН.

Детали

Сотни индийцев есть среди тысяч иностранных солдат, которых москва, как полагают, наняла для усиления своих сил, и Нью-Дели призвал их репатриировать.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди встретился с российским президентом владимиром путиным в москве в этом месяце и получил "заверения" в этом, сообщил МИД Индии.

22-летний Рави Моун уехал в россию в январе после того, как частный кадровый агент пообещал ему "работу на транспорте", сообщил AFP по телефону его брат Аджай.

Но впоследствии его начали обучать обращению с оружием, и в марте он был вынужден присоединиться к боевым действиям на рубеже с Украиной, пишет издание.

"После потери связи с ним я обратился в посольство Индии в москве, и они сообщили нам, что мой брат умер", - сказал Аджай, добавив, что посольство попросило семью прислать образцы ДНК для идентификации тела Моуна.

Аджай сказал, что его брат однажды вернулся с рубежа, но позже был снова взят воевать. Неизвестно, когда он умер.

"После этого мы потеряли с ним связь", - сказал Аджай, добавив, что его семья обратилась за помощью к Моди, чтобы вернуть тело Моуна.

Министерство иностранных дел Индии на прошлой неделе заявило, что правительство продолжает работать с российскими властями, чтобы вернуть около 50 индийцев, которые воюют вместе с российской армией.

Согласно сообщениям местных СМИ, в этом году погибло еще четверо индийских солдат.

Власти Индии арестовали нескольких человек, обвиняемых в торговле гражданами страны для борьбы на стороне российской армии после того, как им пообещали не боевые роли.

Уровень безработицы в Индии остается высоким, несмотря на быстрый экономический рост, и огромное количество людей ежегодно ищет работу за рубежом.

Индия является давним союзником россии и уклонилась от прямого осуждения вторжения в Украину.

Моди сказал, что обсуждал конфликт "открыто и подробно" во время встречи с путиным в этом месяце, призвав к мирному диалогу и добавив, что "война не может решить проблемы".

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