Пятеро мирных жителей Донецка получили ранения в результате обстрела
Киев • УНН
Пятеро гражданских лиц получили ранения в результате артиллерийских обстрелов в Донецкой области, повреждены жилые дома; ведутся расследования военных преступлений.
В результате вражеских артиллерийских обстрелов в пятницу Красногоровки, Авдеевки и Торецка в Донецкой области пострадали пятеро мирных жителей, повреждены жилые дома. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает УНН.
29 декабря 2023 года оккупанты обстреляли из артиллерии г. Красногоровка. Вражеские снаряды попали в частный сектор, где получили ранения 41-летний мужчина и женщина 83 лет. Еще один пострадавший 79 лет получил травмы, находясь в собственном доме
Также в сообщении говорится, что в Авдеевке "от попадания средств поражения из домовладения получил телесные повреждения 50-летний горожанин. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу для оказания медицинской помощи".
Прокуратура информирует об ударе по Торецку, в результате которого "в собственном дворе получила осколочные ранения и перелом ноги женщина 60 лет, она госпитализирована".
По предварительным данным, враг обстреливал населенные пункты из реактивных систем залпового огня "Град" и артиллерии.
Под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование в уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
На местах происшествия работают экстренные службы, прокуроры и следственно-оперативные группы.
Спасибо, что воюете так крепко: Зеленский в Донецкой области посетил раненых военных29 декабрь 2023, 17:17 • 26804 просмотра
Пятеро мирных жителей Донецка получили ранения в результате обстрела
Пятеро гражданских лиц получили ранения в результате артиллерийских обстрелов в Донецкой области, повреждены жилые дома; ведутся расследования военных преступлений.
США пообещали техническую помощь Польше для расследования инцидента с российской ракетой
США предложили Польше техническую помощь в расследовании сообщения о нарушении воздушного пространства российскими ракетами, подтверждая свою солидарность как союзника по НАТО.
14-летний украинский шахматист получил титул международного гроссмейстера
14-летний украинец Игорь Самуненков стал самым молодым в мире международным гроссмейстером по шахматам. Он выполнил гроссмейстерский норматив на соревнованиях в Словении, Венгрии и Польше.
Киберпротив перехватил переписку россиян: на "Новочеркасске" погибли 74 оккупанта
Украинское КиберСопротивление перехватило письмо, из которого следует, что на уничтоженном Украиной корабле "Новочеркасск" погибли 74 российских моряка.
ПЦУ протестует против созданной оккупантами "Скадовской епархии" и призывает выразить свою позицию церковников из УПЦ МП
ПЦУ осуждает создание РПЦ "Скадовской епархии" на оккупированной Херсонщине и призывает УПЦ МП разъяснить свою позицию.
На Харьковщине устанавливают фортификации "зубы дракона"
В Харькове завершается строительство противотанковых укреплений "Зубы дракона", где будет обустроено более сотни позиций, которые усилят оборону до конца 2023 года.
Требований относительно прозрачных конкурсов нет: Счетную палату может возглавить подруга Президента
Подруга семьи Пезидента может возглавить Счетную палату без прозрачного процесса назначения, игнорируя международные призывы к реформам.
На Хмельнитчине взрывы, вероятно, работает ПВО
ПВО, вероятно, была активирована в ответ на воздушную тревогу в Хмельницкой области после угрозы со стороны российских беспилотников "шахед".
США одобрили срочную продажу снарядов M107 Израилю на $147,5 млн без рассмотрения Конгрессом
США одобрили продажу Израилю снарядов M107 на сумму 147,5 млн долларов, а Блинкен объявил чрезвычайное положение в обход Конгресса.
ООН осудила дроновую и ракетную атаку России на Украину
ООН раскритиковала недавние атаки России в Украине, сообщив о 31 погибшем гражданском и 160 раненых.