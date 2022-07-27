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Пятеро человек погибли, 60 пострадали в результате мощного землетрясения на севере Филиппин

Пятеро человек погибли, 60 пострадали в результате мощного землетрясения на севере Филиппин

Киев • УНН

 • 136059 просмотра

КИЕВ. 27 июля. УНН. По меньшей мере пять человек погибли и еще 60 получили ранения в результате мощного землетрясения на севере Филиппин, сообщает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Землетрясение в 8:43 утра (00:43 по Гринвичу) в среду произошло в провинции Абра на острове Лусон, главном и самом густонаселенном острове страны, вызвав оползни и обвалы домов. Подземные толчки ощущались на расстоянии более 400 км в столице Маниле.

Магнитуда землетрясения составила 7,1 балла согласно Геологической службой США, 7,2 балла Европейским средиземноморским сейсмологическим центром и 7,3 балла Филиппинским институтом вулканологии и сейсмологии.

По словам официальных лиц, среди погибших был мужчина, пострадавший от падения цементных плит в Абре, где еще по меньшей мере 25 человек получили ранения.

Красный Крест Филиппин заявил, что его группы на местах оценивают ущерб, нанесенный пострадавшим общинам.

В Маниле после землетрясения было временно прекращено движение городских железнодорожных систем, а Сенат и многоэтажные офисные здания и жилые башни также были эвакуированы.

Добавим

Филиппины расположены в Тихоокеанском «Огненном кольце», дуге интенсивной сейсмической активности протяженностью 40 000 км, простирающейся от Японии через Юго-Восточную Азию и через бассейн Тихого океана.

В октябре 2013 года на острове Бохол в центральной части Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,1, в результате которого погибли более 200 человек и произошло несколько оползней. Почти 400 000 человек были вынуждены покинуть свои дома в результате стихийного бедствия.

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