П'ятеро людей загинули, 60 постраждали внаслідок потужного землетрусу на півночі Філіппін
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Щонайменше п'ятеро людей загинули і ще 60 отримали поранення внаслідок потужного землетрусу на півночі Філіппін, повідомляє УНН з посиланням на AFP.
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Землетрус о 8:43 ранку (00:43 за Грінвічем) у середу стався в провінції Абра на острові Лусон, головному та самому густонаселеному острові країни, викликавши зсуви та обвали будинків. Підземні поштовхи відчувалися на відстані понад 400 км у столиці Манілі.
Магнітуда землетрусу склала 7,1 бала згідно з Геологічною службою США, 7,2 бала Європейським середземноморським сейсмологічним центром та 7,3 бала Філіппінським інститутом вулканології та сейсмології.
За словами офіційних осіб, серед загиблих був чоловік, який постраждав від падіння цементних плит в Абрі, де ще щонайменше 25 людей отримали поранення.
Червоний Хрест Філіппін заявив, що його групи на місцях оцінюють збитки, завдані постраждалим громадам.
У Манілі після землетрусу було тимчасово припинено рух міських залізничних систем, а Сенат та багатоповерхові офісні будівлі та житлові вежі також були евакуйовані.
Додамо
Філіппіни розташовані в Тихоокеанському «Вогненному кільці», дузі інтенсивної сейсмічної активності довжиною 40 000 км, яка тягнеться від Японії через Південно-Східну Азію та через басейн Тихого океану.
У жовтні 2013 року на острові Бохол у центральній частині Філіппін стався землетрус магнітудою 7,1, внаслідок якого загинуло понад 200 людей і сталося кілька зсувів. Майже 400 000 людей були змушені залишити свої будинки внаслідок стихійного лиха.