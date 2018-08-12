Пять человек пострадали в Канаде после катастрофы самолета на авиашоу

По словам очевидцев, биплан выпуска 1930-х годов не справился с управлением и упал на поле. На борту находились пять человек, все они получили ранения и были госпитализированы. Двое находятся в тяжелом состоянии.

Других подробностей происшествия пока не сообщается.

Как сообщал УНН, пилот исторического одномоторного самолета-моноплана погиб во время авиашоу неподалеку города Прахатице в Южной Чехии. Об этом сообщила журналистам представитель чешской полиции Штепанка Унлиржова.