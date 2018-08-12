П'ятеро людей постраждали в Канаді після катастрофи літака на авіашоу
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. П’ятеро людей отримали поранення в результаті аварії літака на авіашоу в канадському місті Ебботсфорд (провінція Британська Колумбія). Про це в неділю повідомив телеканал CTV, інформує УНН.
За словами очевидців, біплан випуску 1930-х років не впорався з керуванням і впав на поле. На борту знаходилися п’ять осіб, всі вони отримали поранення і були госпіталізовані. Двоє знаходяться у важкому стані.
Інших подробиць події поки не повідомлялося.
Як повідомляв УНН, пілот історичного одномоторного літака-моноплана загинув під час авіашоу біля міста Прахатіце в Південній Чехії. Про це повідомила журналістам представник чеської поліції Штєпанка Унліржова.