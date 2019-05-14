Пятеро граждан США травмировались в ДТП в Ровно
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. В Ровно пьяный водитель спровоцировал ДТП, в результате которого пострадали пять граждан США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Ровенской области.
Автопроисшествие произошло вчера, 13 мая, около 23:00 на улице Академика Грушевского.
Полицейские на месте происшествия установили, что водитель автомобиля Fiat Linea, 32-летний житель, не выбрал безопасную скорость движения, не соблюдал дистанцию и въехал в фургон Peugeot Expert под управлением 39-летнего жителя Ровно. Последний остановился для осуществления маневра поворота налево и пропускал встречный транспорт.
"В результате ДТП пятеро пассажиров автомобиля Peugeot, граждане США, получили телесные повреждения и обратились в больницу. У пострадавших в возрасте от 37-ми до 70-ти лет диагностировали травмы головы и ушибы различных частей тела. После оказания необходимой медпомощи отпущены", - указали в полиции.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
Оба водителя прошли освидетельствование на предмет опьянения, по результатам которого водитель автомобиля Fiat был пьян - 1,75 промилле и в ДТП не пострадал. Водитель фургона - трезвый.
Напомним, во Львовской области в тройной ДТП травмирован водитель легковушки.