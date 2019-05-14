П'ятеро громадян США травмувалися в ДТП у Рівному
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. У Рівному нетверезий водій спричинив ДТП, у результаті якого постраждали п'ятеро громадян США. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ГУНП у Рівненській області.
Автопригода сталася учора, 13 травня, близько 23:00 на вулиці Академіка Грушевського.
Поліцейські на місці події встановили, що водій автомобіля Fiat Linea, 32-річний рівнянин, не вибрав безпечної швидкості руху, не дотримався дистанції та в’їхав у фургон Peugeot Expert під керуванням 39-річного жителя Рівного. Останній зупинився для здійснення маневру повороту ліворуч і пропускав зустрічний транспорт.
"Унаслідок ДТП п'ятеро пасажирів автомобіля Peugeot, громадяни США, отримали тілесні ушкодження та звернулися до лікарні. У потерпілих віком від 37-ми до 70-ти років діагностували травми голови та забої різних частин тіла. Після надання необхідної меддопомоги їх відпустили", - вказали у поліції.
За цим фактом відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху).
Обох водіїв освідували на предмет сп’яніння, за результатами якого водій автомобіля Fiat був напідпитку - 1,75 проміле та в ДТП не постраждав. Кермувальник фургону - тверезий.
Нагадаємо, на Львівщині у потрійній ДТП травмувався водій легковика.