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Пятеро футболистов пополнили состав ФК "Колос"

Киев • УНН

 • 19199 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. На первый зимний сбор в Турцию в составе ФК "Колос" полетели также пятеро новичков. Об этом сообщает сайт команды, передает УНН.

Пятеро футболистов пополнили состав ФК "Колос"

До состояния команды из села Ковалевка присоединились Андрей Богданов, Евгений Ефремов, Владислав Соловейчик, Владислав Емец и Кирилл Петров.

Все игроки, кроме Владислава Емца, заключили с “Колосом” полноценные соглашения. Емец будет играть на правах аренды.

Добавим, что “Колос” имеет 20 очков и отстает от попадания в действующей шестерки соревнований на 2 пункта.

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