Пятеро футболистов пополнили состав ФК "Колос"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. На первый зимний сбор в Турцию в составе ФК "Колос" полетели также пятеро новичков. Об этом сообщает сайт команды, передает УНН.
До состояния команды из села Ковалевка присоединились Андрей Богданов, Евгений Ефремов, Владислав Соловейчик, Владислав Емец и Кирилл Петров.
Все игроки, кроме Владислава Емца, заключили с “Колосом” полноценные соглашения. Емец будет играть на правах аренды.
Добавим, что “Колос” имеет 20 очков и отстает от попадания в действующей шестерки соревнований на 2 пункта.