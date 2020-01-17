П'ятеро футболістів поповнили склад ФК "Колос"

До стану команди із села Ковалівка приєдналися Андрій Богданов, Євгеній Єфремов, Владислав Соловейчик, Владислав Ємець і Кирило Петров.

Всі гравці, окрім Владислава Ємця, уклали з “Колосом” повноцінні угоди. Ємець гратиме на правах оренди.

Додамо, що “Колос” має 20 очок і відстає від потрапляння до чинної шістки змагань на 2 пункти.