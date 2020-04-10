Пятеро футболистов "Ливерпуля" попали в символическую сборную сезона АПЛ - Sky Sports
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Английское издание Sky Sports составило и опубликовало символическую команду игроков Английской Премьер-лиги на момент приостановления чемпионата, сообщает УНН.
Больше всего в списке данном списке оказалось игроков "Ливерпуля" - 5 футболистов.
Команда выглядит следующим образом:
▪️ вратарь: Каспер Шмейхель ("Лестер"),
▪️ защита: Трент-Александр Арнольд ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Джеймс Тарковски ("Бернли"), Эндрю Робертсон ("Ливерпуль"),
▪️ полузащита: Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Джек Грилиш ("Астон Вилла"),
▪️ нападение: Садио Мане и Мохамед Салах (оба - "Ливерпуль"), Рауль Хименес ("Вулверхэмптон").
Стоит отметить, что издание опиралось исключительно на статистические показатели футболистов. Индивидуальный рейтинг футболистов включал в себя 34 различных параметра (голы, перехвата и т.д.).
Как сообщалось ранее в УНН, Месси опроверг информацию о своем переходе в итальянский гранд.