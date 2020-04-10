П'ятеро футболістів "Ліверпуля" потрапили до символічної збірної сезону АПЛ – Sky Sports
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Англійське видання Sky Sports склало та опублікувало символічну команду гравців Англійської Прем'єр-ліги на момент призупинення чемпіонату, повідомляє УНН.
Найбільше у списку даному списку виявилося гравців "Ліверпуля" – 5 футболістів.
Команда виглядає наступним чином:
▪️ воротар: Каспер Шмейхель ("Лестер"),
▪️ захист: Трент-Александр Арнольд ("Ліверпуль"), Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль"), Джеймс Тарковскі ("Бернлі"), Ендрю Робертсон ("Ліверпуль"),
▪️ півзахист: Кевін Де Брюйне ("Манчестер Сіті"), Джеймс Меддісон ("Лестер"), Джек Гріліш ("Астон Вілла"),
▪️ напад: Садіо Мане і Мохамед Салах (обидва – "Ліверпуль"), Рауль Хіменес ("Вулверхемптон").
Варто відзначити, що видання спиралося виключно на статистичні показники футболістів. Індивідуальний рейтинг футболістів включав у себе 34 різноманітні параметри (голи, перехоплення і т.д.).
Як повідомлялося раніше в УНН, Мессі спростував інформацію про свій перехід в італійський гранд.