Пятеро баскетболистов клубов НБА сдали положительные тесты на коронавирус
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Вице-президент команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Новый Орлеан Пеликанс Дэвид Гриффин подтвердил, что три игрока франшизы заразились коронавирусом, сообщает УНН со ссылкой на Twitter журналиста ESPN Эндрю Лопеса.
Имена баскетболистов не сообщаются. Игроки находятся на самоизоляции и проходят ежедневное тестирование. Они смогут вернуться в команду после двух дней отрицательных тестов.
Стоит отметить, что сегодня также стало известно о заражении коронавирусом основных исполнителей "Бруклин Нетс" Спенсера Динуидди и Деандре Джордана.
Напомним, что у украинского баскетболиста НБА Алексея Леня и его партнеров по "Сакраменто" также обнаружили коронавирус.