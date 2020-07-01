П'ятеро баскетболістів клубів НБА здали позитивні тести на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Віце-президент команди Національної баскетбольної асоціації (НБА) Нью-Орлеан Пеліканс Девід Гріффін підтвердив, що три гравці франшизи заразилися коронавірусом, інформує УНН з посиланням на Twitter журналіста ESPN Ендрю Лопеса.
Імена баскетболістів не повідомляються. Гравці знаходяться на самоізоляції і проходять щоденне тестування. Вони зможуть повернутися в команду після двох днів негативних тестів.
Варто відзначити, що сьогодні також стало відомо про зараження коронавірусом основних виконавців "Бруклін Нетс" Спенсера Дінвідді та Деандре Джордана.
Нагадаємо, що в українського баскетболіста НБА Олексія Леня та його партнерів по "Сакраменто" також виявили коронавірус.