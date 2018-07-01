Пять чемоданов сборной Уругвая забыли в аэропорту Нижнего Новгорода

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 26330 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 74697 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 103190 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118615 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138774 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144276 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 182286 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 156972 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143059 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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Пять чемоданов сборной Уругвая забыли в аэропорту Нижнего Новгорода

Пять чемоданов сборной Уругвая забыли в аэропорту Нижнего Новгорода

Киев  •  УНН

 • 7954 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Багаж футболистов сборной Уругвая не загрузили в самолет в аэропорту Нижнего Новгорода. Спортсмены обнаружили пропажу пяти чемоданов только по прилету в Сочи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на российские спортивные СМИ.

Как выяснили полицейские, грузчики забыли пять чемоданов в камерах хранения аэропорта Стригино. Затем багаж отправили в Сочи для передачи футболистам.

Как сообщал УНН, сборная Уругвая одержала победу над командой Португалии со счетом 2:1 в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Встреча прошла в Сочи, игру посетили 44 287 человек. Следующим соперником южноамериканцев станет — сборная Франции, победившей аргентинскую национальную команду.

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