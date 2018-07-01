П'ять валіз збірної Уругваю забули в аеропорту Нижнього Новгорода
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Багаж футболістів збірної Уругваю не завантажили в літак в аеропорту Нижнього Новгорода. Спортсмени виявили пропажу п’яти валіз тільки після прильоту в Сочі. Про це повідомляє УНН з посиланням на російські спортивні ЗМІ.
Як з’ясували поліцейські, вантажники забули п’ять валіз в камерах схову аеропорту Стрігіно. Потім багаж відправили в Сочі для передачі футболістам.
Як повідомляв УНН, збірна Уругваю здобула перемогу над командою Португалії з рахунком 2:1 в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу. Зустріч пройшла в Сочі, гру відвідали 44 287 чоловік. Наступним суперником південноамериканців стане — збірна Франції, яка перемогла аргентинську національну команду.