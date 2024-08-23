Пять увлекательных фильмов о Второй мировой войне: что посмотреть в выходные

Неистовые драмы военнопленных и трагедии в концентрационных лагерях, невероятные подвиги простых людей, острый ум и отважные сердца, все это для ценителей захватывающих фильмов. УНН предлагает подборку фильмов о Второй мировой войне.

Игра в имитацию (The Imitation Game) 2014 - в начале Второй мировой войны британская разведка собирает лучших математиков и ставит перед ними важную цель: взломать код фашистской шифровальной установки. Фильм основан на реальных событиях о жизни легендарного криптоаналитика Алана Тьюринга. Руководствуясь личными методами, он подобрал людей, подходящих для решения секретной и сверхсложной задачи. В процессе работы команда сталкивается с множеством препятствий, как технического, так и интеллектуального характера.

- Жанр: Фильм, Драма, Триллер, Военный, Биографический, Биографический

- Страна: Великобритания, США

- Режиссер: Мортен Тильдум

- Актеры: Бенедикт Камбербэтч, Кира Найтли, Мэттью Гуд, Рори Киннер, Аллен Лич, Мэттью Бирд, Чарльз Дэнс, Марк Стронг, Джеймс Норткот, Том Гудмен-Хилл.

Ярость (FURY) 2014 - в апреле 1945 года, когда союзники делают свой последний порыв на европейском театре военных действий, закаленный в боях армейский сержант по имени Вардедди командует экипажем танка "Шерман" из пяти человек, который выполняет самоубийственную, практически невыполнимую миссию в тылу врага. Экипаж сталкивается с огромными трудностями в своих героических попытках защитить полевой госпиталь от войск Ваффен СС.

- Жанр: Фильм, Драма, Боевик, Боевик, Военный

- Страна: США, Китай, Великобритания

- Режиссер: Дэвид Эйр

- Актеры: Брэд Питт, Шайа ЛаБаф, Логан Лерман, Майкл Пенья, Джон Бернтал, Джим Перрак, Брэд Уильям Хэнк, Джейсон Айзекс, Скотт Иствуд, Алисия фон Риттберг.

Кролик Джоджо (Jojo Rabbit) 2019 - эта комедия о Второй мировой войне рассказывает об одиноком немецком мальчике, по имени Джоджо, который рад вступлению в Гитлерюгенд. Его лучший друг и советчик - воображаемый фюрер, его отец воюет где-то в Италии, а сам Джоджо жаждет отправиться на войну. Его мировоззрение переворачивается с ног на голову, когда он узнает, что его мать-одиночка прячет на чердаке молодую еврейскую девушку. Этот случай заставляет мальчика изменить свои взгляды на жизнь...

- Жанр: Драма, Фильм, Комедия, Военный, Военный

- Страна: Новая Зеландия, Чехия, США

- Режиссер: Тайка Вайтити

- Актеры: Роман Гриффин Дэвис, Томасин МакКензи, Скарлетт Йохансен, Тайка Вайтити, Сэм Роквелл, Ребел Уилсон, Алфи Аллен, Стивен Мерчант, Арчи Йейтс.

Список Шиндлера (Schindler's List) 1993 - фильм основан на реальной истории Оскара Шиндлера, члена нацистской партии, успешного фабриканта сумевшего спасти около 1100 евреев в концлагере Освенцим во время Второй мировой войны. Это триумф одного человека, не похожего на других, и драма тех, кто благодаря ему выжил в ужасный период человеческой истории.

- Жанр: Фильм, Драма, Исторический, Исторический, Биографический

- Страна: США

- Режиссер: Стивен Спилберг

- Актеры: Лиам Нисон, Бен Кингсли, Ральф Файнс, Кэролайн Гудолл, Джонатан Сегал, Эмбет Дэвидц, Малгозата Гебел, Шмуэль Леви, Марк Иванир, Беатрис Макола.

По соображениям совести (Hacksaw Ridge) 2016 - Фильм основан на реальных событиях которые разворачиваются во время Второй мировой войны. Простой американский парень Десмонд Досс, не желая мириться с жестокостью, отправляется добровольцем на фронт. Но Десмонд хочет не забирать жизни, а спасать, поэтому на курсах стрельбы он отказывается брать в руки оружие. После трибунала и насмешек сослуживцев, Десмонда все-таки назначают в санитарную часть. За свою службу он спас почти сотню людей и стал первым отказником по соображениям совести, получившим Медаль Почета США.

- Жанр: Фильм, Драма, Исторический, Военный, Биографический, Фильм, Драма, Исторический

- Страна: Австралия, США

- Режиссер: Мел Гибсон

- Актеры: Эндрю Гарфилд, Сэм Уортингтон, Тереза Палмер, Люк Брейси, Винс Вон, Хьюго Уивинг, Рэйчел Гриффитс.