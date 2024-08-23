П’ять захопливих фільмів про Другу світову війну: що подивитись у вихідні

Несамовиті драми військовополонених і трагедії у концентраційних таборах, неймовірні подвиги простих людей, гострий розум і відважні серця, все це для поціновувачів захоплюючих фільмів. УНН пропонує підбірку фільмів про Другу світову війну.

Гра в імітацію (The Imitation Game) 2014 - на початку Другої світової війни британська розвідка збирає кращих математиків і ставить перед ними важливу мету: зламати код фашистської шифрувальної установки. Фільм заснований на реальних подіях про життя легендарного криптоаналітика Алана Тюрінга. Керуючись особистими методами, він підібрав людей, що підходять для вирішення секретного та надскладного завдання. В процесі роботи команда стикається з безліччю перешкод, як технічного та інтелектуального характеру.

• Жанр: Фільм, Драма, Трилер, Військовий, Біографічний

• Країна: Велика Британія, США

• Режисер: Мортен Тільдум

• Актори: Бенедикт Камбербетч, Кіра Найтлі, Меттью Ґуд, Рорі Кіннер, Аллен Ліч, Меттью Бірд, Чарльз Денс, Марк Стронґ, Джеймс Норткот, Том Ґудмен-Гілл.

Лють (FURY) 2014 - у квітні 1945 року, коли союзники роблять свій останній порив на європейському театрі воєнних дій, загартований у боях армійський сержант, на ім'я Вардедді командує екіпажем танка "Шерман" із п’яти чоловік, який виконує самовбивчу, практично нездійсненну місію в тилу ворога. Екіпаж стикається з величезними труднощами у своїх героїчних спробах захистити польовий госпіталь від військ Ваффен СС.

• Жанр: Фільм, Драма, Бойовик, Військовий

• Країна: США, Китай, Велика Британія

• Режисер: Девід Ейр

• Актори: Бред Пітт, Шая ЛаБаф, Логан Лерман, Майкл Пенья, Джон Бернтал, Джим Перрак, Бред Вільям Генк, Джейсон Айзекс, Скотт Іствуд, Алісія фон Ріттберг.

Кролик Джоджо (Jojo Rabbit) 2019 – ця комедія про Другу світову війну розповідає про самотнього німецького хлопчика, на ім'я Джоджо, який радий вступу в Гітлер'югенд. Його найкращий друг і порадник — уявний фюрер, його батько воює десь в Італії, а сам Джоджо жадає відправитися на війну. Його світогляд перевертається з ніг на голову, коли він дізнається, що його мати-одиначка ховає на горищі молоду єврейську дівчину. Цей випадок змушує хлопчика змінити свої погляди на життя...

• Жанр: Драма, Фільм, Комедія, Військовий

• Країна: Нова Зеландія, Чехія, США

• Режисер: Тайка Вайтіті

• Актори: Роман Ґріффін Девіс, Томасін МакКензі, Скарлет Йогансен, Тайка Вайтіті, Сем Роквелл, Ребел Вілсон, Алфі Аллен, Стівен Мерчант, Арчі Єйтс.

Список Шиндлера (Schindler's List) 1993 – фільм заснований на реальній історії Оскара Шиндлера, члена нацистської партії, успішного фабриканта який зумів врятувати близько 1100 євреїв у концтаборі Освенцим під час Другої світової війни. Це тріумф однієї людини, не схожої на інших, і драма тих, хто завдяки йому вижив у жахливий період людської історії.

• Жанр: Фільм, Драма, Історичний, Біографічний

• Країна: США

• Режисер: Стівен Спілберґ

• Актори: Ліам Нісон, Бен Кінґслі, Ральф Файнс, Керолайн Ґудолл, Джонатан Сеґал, Ембет Девідц, Малґозата Ґебел, Шмуель Леві, Марк Іванір, Беатріс Макола.

З міркувань совісті (Hacksaw Ridge) 2016 - Фільм заснований на реальних подіях які розгортаються під час Другої світової війни. Простий американський хлопець Десмонд Досс, не бажаючи миритися з жорстокістю, відправляється добровольцем на фронт. Але Десмонд хоче не забирати життя, а рятувати, тому на курсах стрільби він відмовляється брати до рук зброю. Після трибуналу і насмішок товаришів по службі, Десмонда все-таки призначають в санітарну частину. За свою службу він врятував майже сотню людей і став першим відмовником з міркувань совісті, який отримав Медаль Пошани США.

• Жанр: Фільм, Драма, Історичний, Військовий, Біографічний

• Країна: Австралія, США

• Режисер: Мел Ґібсон

• Актори: Ендрю Ґарфілд, Сем Вортінґтон, Тереза Палмер, Люк Брейсі, Вінс Вон, Г’юґо Вівінґ, Рейчел Ґріффітс.