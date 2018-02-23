Пять лет лишения свободы грозит похитителям лифтовых катушек в многоэтажке Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 23 февраля. УНН. Похитителям лифтовых катушек в многоэтажке столице грозит до пяти лет лишения свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
В дежурную часть Святошинского управления полиции поступило сообщение о том, что двое неизвестных похищают лифтовые катушки. Вызов срочно передали оперативникам, которые отрабатывали территорию.
Мужчин при совершении очередной кражи задержали правоохранители, которых вызвал свидетель. Злоумышленники сотрудничают со следствием и дают показания.
“Установлено, что двое подозрительных лиц зашли в подъезд. Взломав замок дверей технического этажа, они проникли в помещение, где находится лифтовое оборудование. Оттуда мужчины похитили лифтовые катушки и бежали. Однако их заметил житель дома, который и вызвал полицию”, - указано в сообщении.
Задержанные — 18-летний и 21-летний киевляне. Установлено, что один из них ранее судим за совершение аналогичных преступлений.
Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч.2 ст.15 ч.3 ст.185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителям грозит до пяти лет лишения свободы.
Как сообщал УНН, в столице выявлено подпольный мясоперерабатывающий цех, на котором работало 10 нелегальных мигрантов.