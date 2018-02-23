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П'ять років позбавлення волі загрожує викрадачам ліфтових котушок у багатоповерхівці Києва

П'ять років позбавлення волі загрожує викрадачам ліфтових котушок у багатоповерхівці Києва

Київ • УНН

 • 10033 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Викрадачам ліфтових котушок у багатоповерхівці столиці загрожує до п'яти років позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

До чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про те, що двоє невідомих викрадають ліфтові котушки. Виклик терміново передали оперативникам, які відпрацьовували територію.

Чоловіків при скоєнні чергової крадіжки затримали правоохоронці, яких викликав свідок. Зловмисники співпрацюють зі слідством та надають покази.

“Встановлено, що двоє підозрілих осіб зайшли у під’їзд. Зламавши замок дверей технічного поверху, вони проникли у приміщення, де знаходиться ліфтове обладнання. Звідти чоловіки викрали ліфтові котушки та почали тікати. Однак їх помітив мешканець будинку, який і викликав поліцію”, — вказано у повідомленні.

Затримані — 18-річний та 21-річний кияни. Встановлено, що один із них раніше судимий за скоєння аналогічних злочинів.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч.2 ст.15 ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Правопорушникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, у столиці виявлено підпільний м’ясопереробний цех, на якому працювало 10 нелегальних мігрантів.

Українські Національні Новини

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