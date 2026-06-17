Пять областей Украины накроют грозы до конца суток 17 июня - ГСЧС

В течение часа и до конца суток 17 июня в 5 областях Украины ожидаются грозы, также объявлен I уровень опасности (желтый). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

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Как отметили в службе, непогода ожидается в Закарпатской, Ивано-Франковской, Винницкой, Одесской и Кировоградской областях.

Жителей вышеупомянутых регионов предупредили: погодные условия могут осложнить работу энергетических, строительных и коммунальных служб, а также повлиять на движение транспорта.

Также в ГСЧС призвали людей быть осторожными, по возможности избегать пребывания под деревьями, вблизи линий электропередач и неустойчивых конструкций.

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