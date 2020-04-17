Пять новых случаев COVID-19 в Луганской области: в ОГА сообщили детали

КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на 9:00 17 апреля в области подтверждено еще пять случаев заболевания COVID-19. Четверо заболевших являются членами одной семьи, еще один человек находился на самоизоляции после возвращения из-за границы. Об этом сообщила Луганская ОГА на своей странице в Facebook, передает УНН.