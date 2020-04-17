Пять новых случаев COVID-19 в Луганской области: в ОГА сообщили детали
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на 9:00 17 апреля в области подтверждено еще пять случаев заболевания COVID-19. Четверо заболевших являются членами одной семьи, еще один человек находился на самоизоляции после возвращения из-за границы. Об этом сообщила Луганская ОГА на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Как сообщили в Луганском областном лабораторном центре Минздрава Украины, четверо из этих людей были среди контактных лиц одного из больных, чей соответствующий диагноз подтвердился ранее. Все они имеют родственные отношения. Они будут госпитализированы. Еще один человек находился на самоизоляции после возвращения из-за границы, а затем обратился к врачам с симптомами. Сейчас он госпитализирован в инфекционное отделение", - говорится в сообщении.
Поэтому, в настоящее время в Луганской области всего 9 больных с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Напомним, по данным Минздрава, по состоянию на 17 апреля в Украине 4662 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 125 летальных, 246 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 501 новый случай.