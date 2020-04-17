П'ять нових випадків COVID-19 на Луганщині: в ОДА повідомили деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на 9 годину 17 квітня в області підтверджено ще п’ять випадків захворювання на COVID-19. Четверо захворілих є членами однієї родини, ще одна особа перебувала на самоізоляції після повернення з-за кордону. Про це повідомила Луганська ОДА на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Як повідомили в Луганському обласному лабораторному центрі МОЗ України, четверо з цих людей були серед контактних осіб одного з хворих, чий відповідний діагноз підтвердився раніше. Всі вони мають родинні стосунки. Їх буде госпіталізовано. Ще одна особа перебувала на самоізоляції після повернення із-за кордону, а згодом звернулася до лікарів із симптомами. Наразі її госпіталізовано в інфекційне відділення”, — йдеться у повідомленні.
Тож, наразі на Луганщині загалом 9 хворих із підтвердженим діагнозом COVID-19.
Нагадаємо, за даними МОЗ, станом на 17 квітня в Україні 4662 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 125 летальних, 246 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 501 новий випадок.