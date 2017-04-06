Пять уголовных производств открыли после столкновений в Полтаве

“Производство открыты по факту нанесения тяжких телесных повреждений, нанесения телесных повреждений средней степени тяжести, повреждения имущества, хулиганства, нанесения телесных повреждений полицейскому. Вчера 12 человек доставили в различные территориальные подразделения полиции для установления личности и дачи объяснений. Их лица были установлены”, — отметил Ю.Сулаев.

По его словам, вчера в медицинские учреждения Полтавы были госпитализированы три человека. На сегодняшнее утро есть несколько обращений в медицинские учреждения Кременчуга от представителей охранной фирмы, которые вчера участвовали в противостоянии.

Напомним, в центре Полтавы на акции протеста применили слезоточивый газ.

Как сообщал УНН, двух раненых во время столкновений в центре Полтавы прооперировали.