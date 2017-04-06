П'ять кримінальних проваджень відкрили після нічних сутичок в Полтаві
Київ • УНН
ПОЛТАВА-КИЇВ. 6 квітня. УНН. Після сутичок, які вчора сталися в центрі Полтаві біля “газетної арки”, поліція вже відкрила п'ять кримінальних проваджень. Про це в ексклюзивному коментарі кореспонденту УНН-Центр повідомив начальник відділу комунікації ГУ НП у Полтавській області Юрій Сулаєв.
“Провадження відкриті за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, нанесень тілесних ушкодження середнього ступеня тяжкості, пошкодження майна, хуліганство, завдання тілесних ушкоджень поліцейському. Учора 12 осіб доправили до різних територіальні підрозділи поліції для встановлення особи і надання пояснень. Їхні особи були встановлені”, — зазначив Ю.Сулаєв.
За його словами, вчора до медичних закладів Полтави було госпіталізовано трьох осіб. На сьогоднішній ранок є кілька звернень до медичних закладів Кременчука від представників охоронної фірми, які вчора брали участь у протистоянні.
Нагадаємо, у центрі Полтави на акції протесту застосували сльозогінний газ.
Як повідомляв УНН, двох поранених під час сутичок в центрі Полтави прооперували.