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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Пять стран ЕС создадут кибернетические силы

Пять стран ЕС создадут кибернетические силы

Киев  •  УНН

 • 9707 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. В понедельник протокол о намерении создать силы быстрого кибернетического реагирования подписали в Люксембурге министры обороны Литвы, Эстонии, Хорватии, Нидерландов и Румынии. Франция, Испания, Польша и Финляндия к инициативе примкнут к концу года, заявил BNS министр обороны Литвы Раймундас Кароблис, передает УНН.

Страны ЕС предполагают создание кибернетических команд с ротацией каждые шесть месяцев. Они могли бы прийти на помощь государствам-членам в случае крупных кибернетических инцидентов. График, как ожидается, будет утверждён в следующем году.

По словам министра, с институтами ЕС будет обсуждена возможность использования в рамках проекта средств бюджета Сообщества для закупок оборудования и программного обеспечения. К проекту на правах наблюдателей присоединятся ещё четыре страны - Бельгия, Греция, Словения и Германия. Кибернетические силы являются одним из первых проектов в рамках подписанного в прошлом году соглашения о более тесном в области оборонного сотрудничества ЕС.

Как сообщал УНН, новые гибридные угрозы делают жизненно важным усиление киберзащиты ЕС с быстрой командой кибер-реагирования и более тесное сотрудничество с НАТО.

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