П’ять країн ЄС створять кібернетичні сили
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. У понеділок протокол про намір створити сили швидкого кібернетичного реагування підписали в Люксембурзі міністри оборони Литви, Естонії, Хорватії, Нідерландів і Румунії. Франція, Іспанія, Польща та Фінляндія до ініціативи долучаться до кінця року, заявив BNS міністр оборони Литви Раймундас Каробліс, передає УНН.
Країни ЄС передбачають створення кібернетичних команд з ротацією кожні шість місяців. Вони могли б прийти на допомогу державам-членам у випадку великих кібернетичних інцидентів. Графік, як очікується, буде затверджений в наступному році.
За словами міністра, з інститутами ЄС буде обговорена можливість використання в рамках проекту коштів бюджету Співтовариства для закупівель устаткування і програмного забезпечення. До проекту на правах спостерігачів приєднаються ще чотири країни - Бельгія, Греція, Словенія та Німеччина. Кібернетичні сили є одним з перших проектів в рамках підписаної в минулому році угоди про тісніше співробітництво в області оборонни ЄС.
Як повідомляв УНН, нові гібридні загрози роблять життєво важливим посилення кіберзахисту ЄС з швидкою командою кібер-реагування і більш тісне співробітництво з НАТО.