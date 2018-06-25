П’ять країн ЄС створять кібернетичні сили

Країни ЄС передбачають створення кібернетичних команд з ротацією кожні шість місяців. Вони могли б прийти на допомогу державам-членам у випадку великих кібернетичних інцидентів. Графік, як очікується, буде затверджений в наступному році.



За словами міністра, з інститутами ЄС буде обговорена можливість використання в рамках проекту коштів бюджету Співтовариства для закупівель устаткування і програмного забезпечення. До проекту на правах спостерігачів приєднаються ще чотири країни - Бельгія, Греція, Словенія та Німеччина. Кібернетичні сили є одним з перших проектів в рамках підписаної в минулому році угоди про тісніше співробітництво в області оборонни ЄС.



Як повідомляв УНН, нові гібридні загрози роблять життєво важливим посилення кіберзахисту ЄС з швидкою командою кібер-реагування і більш тісне співробітництво з НАТО.