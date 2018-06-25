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П’ять країн ЄС створять кібернетичні сили

П’ять країн ЄС створять кібернетичні сили

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. У понеділок протокол про намір створити сили швидкого кібернетичного реагування підписали в Люксембурзі міністри оборони Литви, Естонії, Хорватії, Нідерландів і Румунії. Франція, Іспанія, Польща та Фінляндія до ініціативи долучаться до кінця року, заявив BNS міністр оборони Литви Раймундас Каробліс, передає УНН.

Країни ЄС передбачають створення кібернетичних команд з ротацією кожні шість місяців. Вони могли б прийти на допомогу державам-членам у випадку великих кібернетичних інцидентів. Графік, як очікується, буде затверджений в наступному році.

За словами міністра, з інститутами ЄС буде обговорена можливість використання в рамках проекту коштів бюджету Співтовариства для закупівель устаткування і програмного забезпечення. До проекту на правах спостерігачів приєднаються ще чотири країни - Бельгія, Греція, Словенія та Німеччина. Кібернетичні сили є одним з перших проектів в рамках підписаної в минулому році угоди про тісніше співробітництво в області оборонни  ЄС.

Як повідомляв УНН, нові гібридні загрози роблять життєво важливим посилення кіберзахисту ЄС з швидкою командою кібер-реагування і більш тісне співробітництво з НАТО.

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