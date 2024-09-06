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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пять фантастических космических приключений: что посмотреть в выходные

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Обзор пяти захватывающих научно-фантастических фильмов о космических путешествиях и выживании. Среди них «Марсианин», «Прометей», «К звездам», «Гравитация» и «Пробуждение».

Полеты в космос, раскрытие тайн других планет, путешествия во времени, нападения пришельцев и другие интересные приключения - все это для ценителей увлекательного кино. УНН предлагает подборку фантастических фильмов.

Марсианин 

(The Martian 2015) - это фантастический фильм об истории человека, по имени Марк, которому пришлось остаться в полном одиночестве на неизведанной планете. Во время марсианской миссии из-за наступления бури астронавты были вынуждены прекратить работу и покинуть планету, оставив Марка на Марсе, подумав, что он погиб. Имея лишь скудные запасы еды и воздуха, мужчина должен использовать свою изобретательность, смекалку и дух, чтобы выжить и найти способ сообщить коллегам, что он жив.

- Жанр: Фильм, Драма, Фантастика, Приключения

- Страна: Великобритания, США, Венгрия, Венгрия, Иордания

- Режиссер: Ридли Скотт

- Актеры: Мэтт Дэймон, Джессика Честейн, Кристен Уиг, Джефф Дэниелс, Кейт Мара, Майкл Пенья, Шон Бин, Себастьян Стэн, Чиветел Эджиофор, Маккензи Дэвис.

Прометей 

(Prometheus 2012) - археологические находки, обнаруженные в разных уголках Земли, позволяют сделать фантастическое открытие - в посланиях, оставленных древними жителями планеты. Команда исследователей отправляется в опасное путешествие в самые темные уголки вселенной на борту космического корабля "Прометей" в 2093 году в поисках ключа к разгадке тайны происхождения человечества. Зато на экипаж ждет больше вопросов чем ответов и вскоре их ужасные открытия угрожают не только миссии ученых, но и будущему человечества. Ведь мир может быть не готов к ответам на фундаментальные вопросы человеческого существования.

- Жанр: Фильм, Фантастика, Детектив, Приключения

- Страна: США, Великобритания

- Режиссер: Ридли Скотт

- Актеры: Нуми Рапас, Майкл Фассбендер, Шарлиз Терон, Идрис Эльба, Гай Пирс, Логан Маршалл-Грин, Шон Харрис, Рэйф Сполл, Эмун Эллиотт, Бенедикт Вонг.

К звездам

(Ad Astra 2019) - астронавт Рой Макбрайд отправляется в дальние пределы Солнечной системы, чтобы найти своего пропавшего отца и узнать тайну, которая угрожает планете Земля. Его путешествие раскроет загадки, которые бросают вызов природе человеческого существования и нашему месту в космосе.

- Жанр: Фильм, Драма, Фантастика, Триллер, Детектив, Приключения

- Страна: Китай, США, Бразилия

- Режиссер: Джеймс Грей

- Актеры: Брэд Питт, Томми Ли Джонс, Рут Негг, Дональд Сазерленд, Кимберли Элиз, Лорен Дин, Донни Кешаварц, Шон Блейкмор, Бобби Ниш, Лиза Гей Хэмилтон

Гравитация

(Gravity 2013) - астронавт Райан Стоун впервые становится участником космической экспедиции в составе команды под руководством Мэтта Ковальски, для которого это последний полет перед отставкой. Но во время, казалось бы, обычного выхода в открытый космос случается катастрофа, весь экипаж погибает и им вдвоем предстоит искать способы выживания. Из-за возникших неисправностей корабль больше не пригоден для полетов, а связь с Землей потеряна.

- Жанр: Фильм, Драма, Фантастика, Триллер

- Страна: Великобритания, США, Мексика

- Режиссер: Альфонсо Куарон

- Актеры: Сандра Баллок, Джордж Клуни, Эд Харрис, Орто Игнатиуссен, Фалдут Шарма, Эми Уоррен, Башер Сэведж.

Пробуждение 

(Passengers 2016) - космический корабль "Авалон" отправляется в путешествие продолжительностью 120 лет. Цель экспедиции - организовать колонию на другой планете и освоить жизнь на новом месте. На борту корабля 5258 человек, которых перед полетом искусственно вводят в гибернацию и помещают в специальные капсулы.

Это единственный способ когда человеческий организм может перенести полет продолжительностью более века. По пути корабль попадает в метеоритный шторм. В результате столкновений одна из капсул раскрылась, и пассажир проснулся, а до конца путешествия осталось еще 90 лет. Не имея возможности заснуть, мужчина пытается развлекаться и напиваться, а через год решается на отчаянный поступок - разбудить еще одного человека.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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