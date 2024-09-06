П’ять фантастичних космічних пригод: що подивитись у вихідні

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 58134 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 116338 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 155104 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 125564 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 116914 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 117286 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 147109 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75767 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84274 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 183283 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.6 м/с
94 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ припиниться через 30 хвилин
Популярнi новини
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

24 березня, 23:24 • 46355 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 34870 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 32863 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 32576 перегляди
Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

Рубіо назвав єдину людину, здатну посадити Україну та росію за стіл переговорів

01:55 • 30213 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 155105 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 147109 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 183284 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 519941 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 598721 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 8451 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 35586 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 35048 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 37142 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 60176 перегляди
Актуальне
П’ять фантастичних космічних пригод: що подивитись у вихідні

П’ять фантастичних космічних пригод: що подивитись у вихідні

Київ • УНН

 • 144527 перегляди

Огляд п'яти захоплюючих науково-фантастичних фільмів про космічні подорожі та виживання. Серед них "Марсіанин", "Прометей", "До зірок", "Гравітація" та "Пробудження".

Польоти в космос, розкриття таємниць інших планет, подорожі у часі, напади прибульців та інші цікаві пригоди - все це для поціновувачів захопливого кіно. УНН пропонує підбірку фантастичних фільмів.

Марсіянин 

(The Martian 2015) - це фантастичний фільм про історію людини, на ім'я Марк, якій довелося залишитися у повній самоті на незвіданій планеті. Під час марсіанської місії через настання бурі астронавти були змушені припинити роботу і покинути планету, залишивши Марка на Марсі, подумавши, що він загинув. Маючи лише мізерні запаси їжі та повітря, чоловік повинен використовувати свою винахідливість, кмітливість і дух, щоб вижити й знайти спосіб повідомити колегам, що він живий.

• Жанр: Фільм, Драма, Фантастика, Пригоди

• Країна: Велика Британія, США, Угорщина, Йорданія

• Режисер: Рідлі Скотт

• Актори: Метт Деймон, Джессіка Честейн, Крістен Віґ, Джеф Деніелс, Кейт Мара, Майкл Пенья, Шон Бін, Себастьян Стен, Чіветел Еджіофор, Маккензі Девіс.

Прометей 

(Prometheus 2012) — археологічні знахідки, виявлені в різних куточках Землі, дозволяють зробити фантастичне відкриття — в посланнях, залишених древніми жителями планети. Команда дослідників відправляється в небезпечну подорож до найтемніших куточків всесвіту на борту космічного корабля "Прометей" у 2093 році в пошуках ключа до розгадки таємниці походження людства. Натомість на екіпаж чекає більше питань ніж відповідей і незабаром їхні жахливі відкриття загрожують не лише місії вчених, а й майбутньому людства. Адже світ може бути не готовий до відповідей на фундаментальні питання людського існування.

• Жанр: Фільм, Фантастика, Детектив, Пригоди

• Країна: США, Велика Британія

• Режисер: Рідлі Скотт

• Актори: Нумі Рапас, Майкл Фассбендер, Шарліз Терон, Ідріс Ельба, Ґай Пірс, Лоґан Маршалл-Ґрін, Шон Гарріс, Рейф Сполл, Емун Елліотт, Бенедикт Вонг.

До зірок

(Ad Astra 2019) - астронавт Рой Макбрайд вирушає у далекі межі Сонячної системи, щоб знайти свого зниклого батька та дізнатися таємницю, яка загрожує планеті Земля. Його подорож розкриє загадки, які кидають виклик природі людського існування та нашому місцю у космосі.

• Жанр: Фільм, Драма, Фантастика, Трилер, Детектив, Пригоди

• Країна: Китай, США, Бразилія

• Режисер: Джеймс Ґрей

• Актори: Бред Пітт, Томмі Лі Джонс, Рут Негг, Дональд Сазерленд, Кімберлі Еліз, Лорен Дін, Донні Кешаварц, Шон Блейкмор, Боббі Ніш, Ліза Гей Гемілтон

Гравітація

(Gravity 2013) - астронавт Райан Стоун вперше стає учасником космічної експедиції в складі команди під керівництвом Метта Ковальські, для якого це останній політ перед відставкою. Але під час, здавалося б, звичайного виходу у відкритий космос трапляється катастрофа, весь екіпаж гине і їм удвох належить шукати способи виживання. Через несправності, що виникли, корабель більше не придатний для польотів, а зв'язок із Землею втрачено.

• Жанр: Фільм, Драма, Фантастика, Трилер

• Країна: Велика Британія, США, Мексика

• Режисер: Альфонсо Куарон

• Актори: Сандра Баллок, Джордж Клуні, Ед Гарріс, Орто Іґнатіуссен, Фалдут Шарма, Емі Воррен, Башер Севедж.

Пробудження 

(Passengers 2016) – космічний корабель "Авалон" вирушає в подорож тривалістю 120 років. Мета експедиції — організувати колонію на іншій планеті й освоїти життя на новому місці. На борту корабля 5258 людей, яких перед польотом штучно вводять в гібернацію і поміщають в спеціальні капсули.

Це єдиний спосіб коли людський організм може перенести політ тривалістю понад століття. По дорозі корабель потрапляє в метеоритний шторм. В результаті зіткнень одна з капсул розкрилася, і пасажир прокинувся, а до кінця подорожі залишилося ще 90 років. Не маючи змоги заснути, чоловік намагається розважатися і напиватися, а через рік наважується на відчайдушний вчинок — розбудити ще одну людину.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

УНН Lite

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.35
Bitcoin
$86,478.30
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.94
Ethereum
$2,045.88