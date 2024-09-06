П’ять фантастичних космічних пригод: що подивитись у вихідні

Польоти в космос, розкриття таємниць інших планет, подорожі у часі, напади прибульців та інші цікаві пригоди - все це для поціновувачів захопливого кіно. УНН пропонує підбірку фантастичних фільмів.

Марсіянин

(The Martian 2015) - це фантастичний фільм про історію людини, на ім'я Марк, якій довелося залишитися у повній самоті на незвіданій планеті. Під час марсіанської місії через настання бурі астронавти були змушені припинити роботу і покинути планету, залишивши Марка на Марсі, подумавши, що він загинув. Маючи лише мізерні запаси їжі та повітря, чоловік повинен використовувати свою винахідливість, кмітливість і дух, щоб вижити й знайти спосіб повідомити колегам, що він живий.

• Жанр: Фільм, Драма, Фантастика, Пригоди

• Країна: Велика Британія, США, Угорщина, Йорданія

• Режисер: Рідлі Скотт

• Актори: Метт Деймон, Джессіка Честейн, Крістен Віґ, Джеф Деніелс, Кейт Мара, Майкл Пенья, Шон Бін, Себастьян Стен, Чіветел Еджіофор, Маккензі Девіс.

Прометей

(Prometheus 2012) — археологічні знахідки, виявлені в різних куточках Землі, дозволяють зробити фантастичне відкриття — в посланнях, залишених древніми жителями планети. Команда дослідників відправляється в небезпечну подорож до найтемніших куточків всесвіту на борту космічного корабля "Прометей" у 2093 році в пошуках ключа до розгадки таємниці походження людства. Натомість на екіпаж чекає більше питань ніж відповідей і незабаром їхні жахливі відкриття загрожують не лише місії вчених, а й майбутньому людства. Адже світ може бути не готовий до відповідей на фундаментальні питання людського існування.

• Жанр: Фільм, Фантастика, Детектив, Пригоди

• Країна: США, Велика Британія

• Режисер: Рідлі Скотт

• Актори: Нумі Рапас, Майкл Фассбендер, Шарліз Терон, Ідріс Ельба, Ґай Пірс, Лоґан Маршалл-Ґрін, Шон Гарріс, Рейф Сполл, Емун Елліотт, Бенедикт Вонг.

До зірок

(Ad Astra 2019) - астронавт Рой Макбрайд вирушає у далекі межі Сонячної системи, щоб знайти свого зниклого батька та дізнатися таємницю, яка загрожує планеті Земля. Його подорож розкриє загадки, які кидають виклик природі людського існування та нашому місцю у космосі.

• Жанр: Фільм, Драма, Фантастика, Трилер, Детектив, Пригоди

• Країна: Китай, США, Бразилія

• Режисер: Джеймс Ґрей

• Актори: Бред Пітт, Томмі Лі Джонс, Рут Негг, Дональд Сазерленд, Кімберлі Еліз, Лорен Дін, Донні Кешаварц, Шон Блейкмор, Боббі Ніш, Ліза Гей Гемілтон

Гравітація

(Gravity 2013) - астронавт Райан Стоун вперше стає учасником космічної експедиції в складі команди під керівництвом Метта Ковальські, для якого це останній політ перед відставкою. Але під час, здавалося б, звичайного виходу у відкритий космос трапляється катастрофа, весь екіпаж гине і їм удвох належить шукати способи виживання. Через несправності, що виникли, корабель більше не придатний для польотів, а зв'язок із Землею втрачено.

• Жанр: Фільм, Драма, Фантастика, Трилер

• Країна: Велика Британія, США, Мексика

• Режисер: Альфонсо Куарон

• Актори: Сандра Баллок, Джордж Клуні, Ед Гарріс, Орто Іґнатіуссен, Фалдут Шарма, Емі Воррен, Башер Севедж.

Пробудження

(Passengers 2016) – космічний корабель "Авалон" вирушає в подорож тривалістю 120 років. Мета експедиції — організувати колонію на іншій планеті й освоїти життя на новому місці. На борту корабля 5258 людей, яких перед польотом штучно вводять в гібернацію і поміщають в спеціальні капсули.

Це єдиний спосіб коли людський організм може перенести політ тривалістю понад століття. По дорозі корабель потрапляє в метеоритний шторм. В результаті зіткнень одна з капсул розкрилася, і пасажир прокинувся, а до кінця подорожі залишилося ще 90 років. Не маючи змоги заснути, чоловік намагається розважатися і напиватися, а через рік наважується на відчайдушний вчинок — розбудити ще одну людину.