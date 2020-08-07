Пьяного львовянина не пускали в ТРЦ, поэтому он угрожал гранатой
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Угрожал взорвать гранату в спортивном центре - во Львове полицейские задержали злоумышленника и сообщили ему о подозрении. Об этом сообщили "Гал-инфо" в отделе коммуникации полиции Львовской области, передает УНН.
Пострадавших в результате происшествия нет. Гранаты или других взрывоопасных предметов полицейские у задержанного не обнаружили.
5 августа на оперативную линию 102 поступило сообщение от работника охраны одного из львовских спортивно-торговых-развлекательных центров. По словам заявителя, неизвестный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожает взорвать гранату.
По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции, спецназовцы, а также сотрудники других служб полиции Львовской области.
Как установили правоохранители, около семи часов вечера 30-летний львовянин пытался пройти в помещение центра, однако, охранники, не пустили его, мотивируя тем, что он находится в нетрезвом состоянии. Тогда мужчина заявил, что имеет с собой гранату и, если его не пропустят внутрь, подорвет ее. Гранаты или других взрывоопасных предметов полицейские у него не обнаружили.
Следователи территориального подразделения полиции под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №2 сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - лишение свободы на срок от двух до шести лет.
Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, на Прикарпатье наркоаграрий стрелял по полицейским и угрожал им гранатой.