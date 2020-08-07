П'яного львів'янина не пускали в ТРЦ, тому він погрожував гранатою

Постраждалих внаслідок події немає. Гранати чи інших вибухонебезпечних предметів поліцейські у затриманого не виявили.

5 серпня на оперативну лінію 102 надійшло повідомлення від працівника охорони одного з львівських спортивно-торгівельних-розважальних центрів. За словами заявника, невідомий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, погрожує підірвати гранату.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції, спецпризначенці, а також співробітники інших служб поліції Львівщини.

Як встановили правоохоронці, близько сьомої години вечора 30-річний львів’янин намагався пройти у приміщення центру, проте, охоронці, не впустили його, мотивуючи тим, що він перебуває у нетверезому стані. Тоді чоловік заявив, що має з собою гранату і, якщо його не пропустять всередину, підірве її. Гранати чи інших вибухонебезпечних предметів поліцейські у нього не виявили.

Слідчі територіального підрозділу поліції за процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №2 повідомили зловмиснику про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Зловмисник затриманий в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України, невдовзі суд обере йому запобіжний захід.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, на Прикарпатті наркоаграрій стріляв по поліцейським і погрожував їм гранатою.