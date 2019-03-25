Пьяный мужчина в Черновцах пытался разгромить агитационную палатку - полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. В Черновцах зарегистрировано еще одно обращение относительно избирательного процесса, пьяный мужчина вступил в конфликт с агитатором и пытался перебросить стол с агитационными материалами. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Черновицкой области.
“24 марта, по спецлинии „102“ поступило сообщение о том, что на одной из улиц города человек в состоянии алкогольного опьянения совершил конфликт с агитатором и пытался перевернуть стол с агитационными листовками”, — указано в сообщении правоохранителей.
Выехав на место происшествия, полиция урегулировала инцидент. В агитатора были все разрешительные документы на проведение агитации.
На 38-летнего нарушителя составлен протокол по статье 173 (мелкое хулиганство) и постановление по статье 178 (Распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Как сообщал УНН, полиция расследует исчезновение печати у председателя избирательного участка в Харьковской области.