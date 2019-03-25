П'яний чоловік у Чернівцях намагався розгромити агітаційну палатку - поліція

КИЇВ. 25 березня. УНН. У Чернівцях зареєстровано ще одне звернення щодо виборчого процесу, п’яний чоловік вступив у конфлікт з агітатором та намагався перекинути стіл з агітаційними матеріалами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Чернівецькій області.