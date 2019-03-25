П'яний чоловік у Чернівцях намагався розгромити агітаційну палатку - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. У Чернівцях зареєстровано ще одне звернення щодо виборчого процесу, п’яний чоловік вступив у конфлікт з агітатором та намагався перекинути стіл з агітаційними матеріалами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Національної поліції у Чернівецькій області.
“24 березня, на спецлінію „102“ надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста чоловік у стані алкогольного сп’яніння вчинив конфлікт з агітатором та намагався перевернути стіл з агітаційними листівками”, — вказано у повідомленні правоохоронців.
Виїхавши на місце події, поліція врегулювала інцидент. У агітатора були всі дозвільні документи на проведення агітації.
На 38-річного порушника складено протокол за статтею 173 (Дрібне хуліганство) та постанову за статтею 178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п’яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Як повідомляв УНН, поліція розслідує зникнення печатки у голови виборчої дільниці на Харківщині.