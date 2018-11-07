Пьяная невестка задушила свекровь веревкой и избавилась от тела
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Днепре нетрезвый женщина, поссорившись со своей свекровью, задушила ее веревкой. Расчлененное тело она утопила в водоемах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
"Приговором Индустриального районного суда г. Днепр 36-летнюю гражданку признано виновной в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 УК Украины (умышленное убийство)", – говорится в сообщении.
Трагедия произошла еще в октябре 2016 года в квартире, где женщина жила вместе мужем, его матерью и тремя малолетними детьми. В вечернее время между невесткой и свекровью на почве личных неприязненных отношений возникла ссора. Во время нее невестка в состоянии алкогольного опьянения веревкой задушила женщину. Убедившись, что она умерла, злоумышленница оставила ее на полу кухни и пошла отдыхать. На следующий день невестка утопила расчлененное тело жертвы в двух водоемах.
"Тело женщины обнаружено только в мае следующего года, из-за чего почти невозможно было установить причинную связь с наступлением смерти. Поэтому, для раскрытия этого преступления правоохранительными органами проведен значительный объем работы, назначен ряд судебно-медицинских экспертиз, что помогло выйти на след убийцы", – отметили в прокуратуре.
Суд назначил подсудной наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев.
Напомним, в Киевской области директора агрофирмы из охотничьего ружья застрелил своего наемного работника.