П'яна невістка задушила свекруху мотузкою та позбулася тіла
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Дніпрі нетвереза жінка, посварившись зі своєю свекрухою, задушила її мотузкою. Розчленоване тіло вона втопила у водоймах. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.
"Вироком Індустріального районного суду м. Дніпро 36-річну громадянку визнано винною у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство)", - йдеться в повідомленні.
Трагедія сталася ще в жовтні 2016 року у квартирі, де жінка мешкала разом чоловіком, його матір’ю та трьома малолітніми дітьми. У вечірній час між невісткою та свекрухою на ґрунті особистих неприязних відносин виникла сварка. Під час неї невістка у стані алкогольного сп’яніння мотузкою задушила жінку. Переконавшись, що вона померла, зловмисниця залишила її на підлозі кухні та пішла відпочивати. Наступного дня невістка втопила розчленоване тіло жертви у двох водоймищах.
"Тіло жінки виявлено лише у травні наступного року, через що майже неможливо було встановити причинний зв'язок з настанням смерті. Тому, для розкриття цього злочину правоохоронними органами проведено значний обсяг роботи, призначено ряд судово-медичних експертиз, що допомогло вийти на слід вбивці", - зазначили у прокуратурі.
Суд призначив підсудній покарання у вигляді позбавлення волі строком на 7 років і 6 місяців.
Нагадаємо, у Київській області директора агрофірми із мисливської рушниці застрелив свого найманого робітника.